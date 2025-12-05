Лагерь в российском регионе временно закрыли из-за угрозы для детей

Работа детского оздоровительного лагеря имени О. Кошевого в Тульской области приостановлена решением Щекинского межрайонного суда на 90 суток, передают «Тульские известия» .

Основанием для столь суровой меры стало повторное невыполнение предписаний государственного пожарного надзора, выявленное в ходе внеплановой проверки 11 ноября 2025 года. Инспекторы обнаружили грубые нарушения правил пожарной безопасности в ключевых объектах лагеря — жилых корпусах и здании клуба-столовой, где ежедневно находятся десятки детей.

Этот случай является показательным примером системного пренебрежения требованиями безопасности. Факт «повторного невыполнения» указывает на то, что руководство учреждения было официально уведомлено о нарушениях, имело время на их устранение, но не предприняло необходимых действий.

