Лагутенко не лишат звания почетного гражданина из-за проживания вне Владивостока

Дума Владивостока опровергла получение обращений о лишении музыканта Ильи Лагутенко звания почетного гражданина. При этом власти объяснили порядок его присвоения, передало РИА Новости со ссылкой на источник в местной думе.

«В связи с размещением в ряде СМИ сообщения о предложении представителей общественности города лишить Илью Игоревича Лагутенко звания «Почетный гражданин города Владивостока» сообщаем, что в Думу города Владивостока подобное обращение не поступало», — процитировали его слова в агентстве.

По данным источника, присвоение звания не зависит от факта рождения в том городе, где его получит гражданин, а также длительности его проживания там. Лишить такого статуса могут только представители Думы.

В свою очередь председатель почетных граждан Владивостока и Приморья Светлана Морозова заявила, что изыщет правовые инструменты для лишения Лагутенко этого звания. Инициативу о снятии почетного звания с Лагутенко высказали общественники Владивостока. Одна из причин — музыкант редко бывал в России, а сейчас вообще не живет в стране.

Ранее сообщалось, что Лагутенко отправится на гастроли ради восстановления сгоревшего в США дома.