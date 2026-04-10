Лайки уже не греют: психолог раскрыла, почему после 40 лет соцсети вызывают тошноту у людей

Все больше жителей Подмосковья старше 40 лет либо удаляют соцсети, либо резко сокращают время в них. Психологи называют это не бунтом против прогресса, а осознанной защитой психики. О том, почему бесконечная лента перестает радовать и как меняется жизнь без нее, REGIONS рассказала психолог Марина Павлова.

Социальные сети, по словам эксперта, задумывались как средство общения, но превратились в бездонный информационный колодец. Взрослый человек с реальными проблемами — ипотекой, работой, больными детьми — просто устает наблюдать за «идеальной» жизнью других. Это не зависть. Это хроническая усталость от несоответствия. И выход из соцсетей становится попыткой обрести душевное равновесие.

Психолог выделяет три главные причины, по которым люди за 40 массово покидают цифровые платформы.

Первая — эффект социального сравнения. Чужие путешествия, достижения, отфотошопленные тела и успехи детей давят на психику, вызывая чувство неполноценности.

Вторая — информационный перегруз. Ленты кишат катастрофами, скандалами и болезнями. Постоянное жевание такого контента повышает тревожность и ведет к эмоциональному выгоранию.

Третья — кража времени. Взрослые люди начинают ценить каждую минуту. А два часа в день на бессмысленную прокрутку — это 60 часов в месяц. Почти три полных дня потерянной жизни.

К специалисту приходят с типичной жалобой: «Листаю рилсы, а потом чувствую пустоту и раздражение». По словам Павловой, это не слабость, а дофаминовая петля — ловушка, которую создатели соцсетей спроектировали специально, чтобы вызывать привыкание. Осознанный отказ — это возврат контроля над собственной психикой.

Что меняется после ухода из соцсетей? Психолог перечисляет: возвращается способность читать книги и досматривать фильмы без отвлечений, исчезает фоновое напряжение, появляются часы для реальных разговоров с семьей, нормализуется сон и неожиданно повышается самооценка. Человек перестает мерить свою жизнь по чужим, часто фальшивым, лекалам.

Впрочем, радикальное удаление аккаунтов нужно не всем. Павлова советует более мягкие шаги. Можно оставить в ленте только близких родственников, отписавшись от блогеров и новостных пабликов. Можно заходить в соцсети строго по таймеру — например, 15 минут в день. Или удалить приложения с телефона, оставив доступ только с компьютера. Первый шаг — отписаться от 10 аккаунтов, которые вызывают раздражение или зависть. Эффект не заставит себя ждать.

