Лайма Вайкуле оскандалилась очередным заявлением про Украину

Российская и латышская певица Лайма Вайкуле в очередной раз открыто поддержала Украину, назвав исполнителей этой страны самыми лучшими. Она отметила, что такое впечатление у нее создалось еще задолго до СВО. Об этом пишет МК.

Однажды Лайма Вайкуле выступала на сцене в Киеве, а после жаркого концерта отправилась в гримерку. Оттуда она смогла услышать множество голосов с концерта, и они принадлежали украинским исполнителям. С тех пор артистка уверена, что лучшие звезды рождаются именно на Украине.

«Я выскакиваю: вот красавица, а вот – красавец. А вот – потрясающе поет. И вживую. И не надо просто рот открывать, они могут», — добавила Вайкуле.

Все это случилось 15 лет назад, но Вайкуле помнит все, как вчера. По ее мнению, украинцы «реально хорошие». Впрочем, с таким утверждением и преувеличением не согласились российские слушатели.

Отметим, что до 2022 года Лайма Вайкуле пела на русском языке. В ее арсенале знаний также были номера на литовском, английском, французском. Однако после осуждения РФ певица резко сменила курс: от нее можно услышать любой язык, кроме русского. При этом звезда поет на украинском и без зазрения совести поддерживает Киев.

Ранее сообщалось, что Пугачева переехала в Литву и может посетить концерт Вайкуле.