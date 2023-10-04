«Лакомый кусочек»: выяснилось, как мошенникам удалось обокрасть московского депутата

Депутат Басманного округа Москвы от «Единой России» Елена Лактионова потеряла свои сбережения. Об этом пишет Baza.

Отмечается, что женщина подписалась на канал, связанный с инвестициями, и авторы этого проекта показались ей толковыми и заслуживающими доверия. Ознакомившись с информацией и всеми инвестиционными предложениями куратора паблика, она перевела ему 260 тыс. рублей. Далее получатель этих средств попросту перестал выходить на связь.

Как рассказала профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова, в такой ситуации может оказаться каждый.

«Криптовалюта, биткоин, альткоин — неизвестные большинству наших граждан ранее слова теперь мы слышим практически каждый день и на каждом углу. С каждым годом, воодушевившись мечтой о «пассивном доходе», на биржу выходят тысячи абсолютно неопытных игроков — «лакомый кусочек» для мошенников», — отметила экономист в беседе корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Осуществление инвестиционной деятельности требует высокой квалификации, которой большинство наших граждан не обладает, пояснила эксперт.

«Но стоит запомнить только одно важное правило: если вам обещают большие и быстрые заработки — остановитесь, как бы заманчиво ни звучало это предложение. Инвестиционные мошенники — хорошие психологи, они понимают, чем и как зацепить вас и вовлечь в сомнительную сделку», — предупредила Проданова.

В то же время, подчеркнула собеседница, обоснованное инвестиционное решение требует тщательного исследования и анализа. ​Разобраться в процессе инвестирования довольно сложно и, если вы не​ желаете познавать азы, лучше воздержаться от​ вложений.

«Если все же решили инвестировать через сторонние компании, не забудьте проверить наличие у нее лицензии на ведение соответствующей деятельности. Найти компанию в реестре Центробанка не сложно. Этот список опубликован на сайте регулятора», — подытожила профессор.

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