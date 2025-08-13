«Лапша на ушах» вместо помощи: скандал в Ершове из-за бездействия властей после ЧП

В Ершове, Саратовской области, где в начале июля прогремел взрыв газа в многоквартирном доме, местная жительница выразила недовольство отсутствием помощи со стороны городских властей. Валентина, пожилая женщина 76 лет, сообщила «Газете.ру», что глава города избегает встреч с пострадавшими жильцами дома №11 по улице Космонавтов.

Пенсионерка рассказала, что вынуждена арендовать жилье, несмотря на скромную пенсию в 19 тыс. руб., и опасается, что не сможет оплачивать аренду. Она пожаловалась на бездействие властей, отмечая, что прошло уже два месяца, но никаких конкретных действий не предпринято.

«Безобразие ужасное, ничего не делается, второй месяц пошел — сколько ходим, сколько просим — ничего никто не говорит, не делает. А последние две недели прохладно стало, нас выгнали оттуда, с этого дома — в кимоно и в босоножках. Нам не открывают двери туда, как будто это не наши квартиры. Ходили два раза в администрацию, глава бежит от нас, а заместитель нам лапшу на уши вешает», — сказала она.

Валентина подчеркнула, что в аналогичной ситуации оказались и ее соседи, среди которых есть пенсионеры, инвалид детства и мать участника СВО. Она утверждает, что областные власти не предоставили никаких компенсаций пострадавшим.

Она рассказала, что ее квартира на втором этаже не сильно пострадала, лишь незначительные подтеки от воды, в то время как квартиры на четвертом этаже полностью затоплены из-за тушения пожара, и натяжные потолки в них висят до пола.

Знакомая жильцов, оставшихся без жилья, сообщила, что обратилась в администрацию Ершовского муниципального района, где ей ответили, что дом будет восстановлен, а жителям выплатят компенсации из резервного фонда области, однако точные сроки не назвали.

Напомним, что 7 июля в жилом доме в Ершове произошел взрыв бытового газа, в результате которого частично обрушился пятый этаж, и были разрушены три квартиры.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в Калининграде произошел взрыв бытового газа.