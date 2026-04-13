Лариса Долина рассмеялась на сцене в эпизоде о пенсионерке-жертве мошенников: зрители подарили певице дом-многоэтажку

Народная артистка России Лариса Долина примерила на себя роль адвоката в спектакле «Мечта Фемиды», один из эпизодов которого посвящен пенсионерке, пострадавшей от рук мошенников. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на telegram-канал Shot.

По сюжету постановки, пожилая женщина лишилась недвижимости: ей предложили продать дом и прописаться в городской квартире, а в итоге у нее отобрали и ту, и другую. Долина, исполнявшая роль защитника, выслушала эту историю на сцене — и, как отмечает канал, в какой-то момент рассмеялась. Завершился спектакль выступлением певицы с хитом «Погода в доме».

После финала одна из зрительниц преподнесла Долиной необычный подарок — макет дома-многоэтажки. Автором сценария «Мечты Фемиды» выступил известный юрист Михаил Барщевский. Сама артистка пока не комментировала свой смех в драматической сцене, но зрители и поклонники уже активно обсуждают этот эпизод в соцсетях. Одни назвали реакцию Долиной неуместной, другие — просто эмоциональной разрядкой в рамках театральной условности. Спектакль прошел при полном зале, публика тепло приняла народную артистку.

