Лариса Гузеева показала одинокого Гарика Харламова в трусах

Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева показала архивный снимок с комиком Гариком «Бульдогом» Харламовым, который предстал перед ней в домашнем облике. Об этом сообщает портал «Дни.ру» .

Гарику Харламову недавно исполнилось 43 года. Его поздравили все друзья, бывшая супруга Кристина Асмус, дочь, а также коллеги. Не осталась в стороне и Лариса Гузеева, которая тепло относится к комику. В честь праздника ведущая показала старый снимок с юмористом, который предстал перед зеркалом лохматым и в семейных трусах. Звезды сфотографировались вместе на фоне спальни.

«Дорогой Гарик, с ДР! Ты чудесный! Тебе вдохновения и любви», — подписала снимок ведущая в личном блоге.

Харламов в ответ поблагодарил коллегу за теплые слова.

Столь откровенный и забавный снимок Гузеева сделала еще в ноябре 2023 года. Они участвовали в съемках фильма «Теща». По сюжету комик был зятем, а ведущая — тещей. В какой-то момент враждующие герои меняются телами.

Напомним, что Гарик Харламов расстался с актрисой Катериной Ковальчук. Недавно она высказывалась о ситуации.