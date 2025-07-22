Ларису Долину обманули на ₽200 млн: суд приступает к рассмотрению дела

Во вторник, 22 июля, Мещанский суд Москвы начнет рассмотрение уголовного дела о хищении более ₽200 млн у народной артистки Ларисы Долиной. Предварительное судебное заседание назначено на 15:00, сообщает РИА Новости .

Перед судом предстанут четыре фигуранта: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По данным прокуратуры Москвы, двое из обвиняемых — Каменецкий и Леонтьев — уже признали свою вину.

По версии следствия, телефонные мошенники действовали с апреля по июль, «обрабатывая» Долину. Под предлогом сохранения средств они убедили артистку перевести деньги на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения, а также средства от продажи квартиры в центре Москвы.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на обращение Долиной. В течение суток после возбуждения дела была задержана 53-летняя Анжела Цырульникова, работавшая курьером у аферистов. В настоящее время она находится в следственном изоляторе.

Ранее сообщалось, что археологи сделали уникальную находку периода медного века.