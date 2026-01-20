Ларису Долину ждет осушение: на певицу обрушилась очередная беда

Певице Ларисе Долиной предстоят работы по ликвидации искусственного водоема на ее участке. Процесс, согласно данным источника, займет примерно два месяца и потребует согласований с администрацией, сообщает Life.ru со ссылкой на Shot.

В перечень необходимых мероприятий входит отлов и переселение водных обитателей, откачка и утилизация воды, удаление донных отложений и гидроизоляции. После этого котлован будет засыпан многослойной конструкцией из щебня, глины и грунта с последующей высадкой растений.

Ориентировочная стоимость подобных работ для водоема глубиной до двух метров начинается от 50 млн рублей. Общие финансовые потери Долиной в рамках сложившейся ситуации, по предварительной информации, могут превысить 160 млн рублей.

