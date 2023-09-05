«Ласты и сумка с кабачками»: названы вещи, которые пассажиры забывали в общественном транспорте Подмосковья

С начала этого года жители и гости Подмосковья оставили в автобусах, зданиях автовокзалов и автостанций Мострансавто более 830 вещей, сообщили в областном Минтрансе.

В сообщении уточнили, что чаще всего пассажиры забывают транспортные, банковские и социальные карты. Летом они также часто оставляли головные уборы и солнцезащитные очки. Самыми необычными забытыми вещами в последний месяц лета оказались ласты, палатка и сумка с кабачками. Напомним, что владелец забытой в транспорте вещи может заполнить форму на официальном сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.