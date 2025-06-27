Латвия приостановила въезд фур на единственном доступном для них КПП на границе с Белоруссией

Латвия приостановила въезд грузовых автомобилей на единственном действующем контрольно-пропускном пункте (КПП) на границе с Белоруссией — КПП «Патерниеки» (сопредельный белорусский «Григоровщина») для грузовых автомобилей. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет союзного государства.

Отмечается, что причиной этого решения стала неисправность программного обеспечения (ПО), из-за которой пункт не может работать в прежнем режиме. Информации о дате восстановления работоспособности КПП нет. Водителям грузовых автомобилей посоветовали следить за обновлением информации.

Из-за трудностей с доступом к пункту пропуска на границе скопилось большое количество фур, ожидающих выезда из Белоруссии. Всего в очереди находятся около 570 грузовиков.

Ранее сообщалось, что возле посольства Латвии в Москве установили стенды с рассказом о прибалтийском неонацизме.