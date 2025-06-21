В российской столице установили стенды «Истоки и смысл прибалтийского неонацизма». Их смонтировали рядом с посольством Латвии. Об этом сообщило РИА Новости.

Новые стенды появились рядом с посольством Латвии в Москве. Их установили в Большом Харитоньевском переулке рядом с домом №9, возле перекрестка с улицей Чаплыгина. Название этой выставки «Истоки и смысл прибалтийского неонацизма». Она рассказывает об истории прибалтийских проявлений нацизма на протяжении всего ХХ века, а также об этих явлениях в текущее время. Организатором этой выставки выступило Российское военно-историческое общество.

«Уровень русофобии, который присутствует сегодня в Латвии, Эстонии и Литве, буквально зашкаливает. Прибалтийские государства поддерживают украинский неонацизм, поставляют туда оружие», — указал Михаил Мягков, научный директор РВИО.

Всего выставка насчитывает шесть стендов.

Ранее сообщалось, что Сейм Латвии принял закон, по которому российским и белорусским гражданам запрещено приобретать в этой стране недвижимость. Этот закон носит название «Об ограничении сделок, угрожающих национальной безопасности». Теперь для того, чтобы он окончательно вступил в действие, его обязан подписать президент.