Стремясь к полной дерусификации, Латвия планирует блокировку российских телеграм-каналов. Ранее в стране был ограничен доступ к российским СМИ и продвигался контент на латышском языке.

Как сообщил телеграм-канал Mash, инициатива исходит от кабинета министров Латвии, начиная с ноября 2024 года. Основная задача — минимизация использования русского языка в публичной сфере.

За координацию отвечают министр культуры Агнесе Лаце и глава Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиныш. Финансирование проекта включает €100 тыс. из госбюджета, €120 тыс. от фонда Сороса и ожидаемый грант в €200 тыс. от Евросоюза.

Разрабатывается автоматизированная система для обнаружения и блокировки российских телеграм-каналов. К концу 2026 года доля контента на латышском должна достичь 50%.

Основным препятствием является восточный регион страны, где преобладает русскоязычное население. Правительство Латвии продолжит оказывать поддержку Украине и финансировать украинскую пропаганду, а также поддерживать россиян, прибывших в страну и воевавших на стороне ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Вильнюсе снесут мемориальные доски Столыпину и Достоевскому.