В Вильнюсе снесут мемориальные доски Столыпину и Достоевскому

Муниципальный совет Вильнюса постановил убрать памятные таблички, посвященные писателю Федору Достоевскому и премьер-министру Российской империи Петру Столыпину, которые были установлены в эпоху СССР. Об этом пишет Delfi.

В соответствии с решением совета, будут убраны памятные таблички, посвященные поэту Людасу Гире, премьер-министру Российской империи Петру Столыпину, классику русской литературы, писателю Федору Достоевскому и литератору Константину Воробьеву.

Согласно сведениям, опубликованным в СМИ, на собрании было решено демонтировать мемориальную доску, посвященную скульптору Марку Антокольскому, исключительно из-за того, что она выполнена на русском языке. На ее месте планируется установить новый памятный знак с надписью на литовском языке.

Ранее сообщалось, что военные из Латвии, Литвы и Эстонии приступили к обсуждению минирования приграничной зоны. Власти прибалтийских государств захотели отгородиться минными полями от России и Белоруссии. Речь идет о противопехотных и противотанковых минах.