Латвийская полиция возбудила 67 уголовных дел за празднование Дня Победы

В Латвии полиция открыла 67 уголовных дел и арестовала восемь человек за празднование Дня Победы. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на местные правоохранительные органы.

В День Победы, который в Латвии не отмечается, жители Риги всё же смогли выразить свою признательность советским воинам, возложив цветы к памятнику на Покровском кладбище.

Согласно информации, полученной от местных правоохранительных органов, большинство случаев было связано с ношением георгиевских лент в виде значков на одежде или использованием их в цветочных композициях в общественных местах.

«В связи с 9 мая в Латвии государственная полиция возбудила 67 уголовных дел и задержала восемь человек», — указано в материале.

Также сотрудники правоохранительных органов Латвии задерживали людей, которые слушали и исполняли песни времен Великой Отечественной войны.

В статье агентства также говорится о возможном увеличении числа административных дел, поскольку сотрудники полиции «ещё не успели проанализировать все нарушения, зафиксированные в сети».

Ранее сообщалось, что в Одессе малолетние вандалы собрали, выкинули и растоптали все цветы у мемориала Неизвестному матросу. Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс.