Глава МИД Сергей Лавров выступил с заявлением о том, что РФ не будет принимать обвинений в разрушении системы стратегической стабильности. Цитату главы ведомства привело РИА Новости 28 июня.

По словам политика, появились обвинения в том, что Москва разрушила эту систему, и Лавров в передаче «Большая игра» сделал заявление о том, что принять их не может.

Ранее мы рассказали о том, что украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости легализации лекарств на основе каннабиса. Президент выступил в Верховной Раде в среду, 28 июня. Также ранее был опубликован комментарий премьер-министра Швеции Ульфа Яльмара Кристерссона о том, почему в день Курбан-байрама в стране решили сжечь Коран.