Глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил слова президента Франции Эмманюэля Макрона с высказываниями Гитлера и Наполеона. Как сообщил ТАСС, исторические параллели руководитель внешнеполитического ведомства проводил во время пресс-конференции.

«В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели с Россией воевать, - Наполеона, Гитлера - господин Макрон не очень изящно поступает», — заявил руководитель российского МИД.

Он также сказал, что исторические личности не скрывая говорили о желании расправиться с Россией, а Макрон, видимо, желают достичь аналогичной цели, но по какой-то причине заявляет, что воевать с РФ надо, чтобы она не одержала триумф над Францией, и что Россия представляет угрозу для нее и других европейских стран.

«И в отношении вот этих, прямо скажем, неумных обвинений России в подготовке войны против Европы и Франции [президент РФ Владимир] Путин неоднократно высказывался, называя такие мысли бредовыми, чушью», — подчеркнул руководитель МИД РФ.

Дипломат заявил, что, по его мнению, наверное, любому хотя бы чуть-чуть вменяемому человека абсолютно ясно, что России подобный сценарий развития событий не нужен.

«России нужно устранить первопричины той ситуации, которую Запад создал на Украине для подавления, влияния, для ведения войны против Российской Федерации», — сообщил министр.

Глава российского МИД подчеркнул, что в первую очередь имеет ввиду расширение Североатлантического альянса.

Он также заявил о прекрасном понимании президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и его команды основной первопричины, которую они озвучивают во всеуслышание. А страны Европы по какой-то причине решившие, что США предали их интересы, не освещают тему НАТО и предпринимают попытки развертывания боевых сил на Украине.

Еще одной первопричиной продолжающегося противостояния Лавров назвал законодательные инициативы по искоренению русского языка, СМИ, культуры, запрет канонической украинской православной церкви.

«Об этом никто до сих пор на Западе слова не молвил, хотя по любому другому поводу права человека у Запада на первом месте», — заявил Лавров.

В свою очередь сотрудники офиса Зеленского утверждают, что на Украине самая открытая демократия в мире, а Европа данную информацию «проглатывает и молчит». По словам Лаврова, ядерная риторика президента Франции представляет для России угрозу. Также его удивила агрессивная изречения Макрона, который продолжает дело Наполеона, желавшего покорить Россию.

«Маскируя свои истинные иллюзорные намерения, еще стал высказываться и критиковать Путина за то, что тот постоянно «обманывает», тем самым как бы вступая в заочный диалог с президентом Трампом», — выразил свою позицию руководитель российского МИД.

Ранее во время обращения к французам Макрон сообщил, что поговорит с союзниками о возможности взять европейские страны под защиту французских сил ядерного сдерживания, к чему призвал претендент на должность канцлера ФРГ Фридрих Мерц. Помимо этого, он заявлял о росте угроз для Европы и Франции, которые в том числе якобы исходят и от России.

Ранее стало известно, когда, по мнению Дмитрия Медведева, президент Франции Макрон окончательно исчезнет и назвал конкретную дату.