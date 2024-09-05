Politico: выдвижение Харрис затормозило $50 млрд Украине

Из-за выдвижения Камаллы Харрис на пост президента затормозился процесс одобрения Украине кредита на $50 млрд, за который ратовали США и страны ЕС. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание Politico.

Уточняется, что названная выше сумма сложилась из прибыли от замороженных активов России, а передать ее страны G7 согласились еще в июне. При этом у европейцев возникли некие разногласия с американскими коллегами и вопросы временно «законсервировали», но теперь Джо Байден больше не принимает участие в предвыборной гонке и все началось по новой.

Изначально чиновники придерживались мнения, что в случае триумфа Дональда Трампа он не станет оказывать запланированную поддержку Киеву, поэтому выделение средств следует одобрить в кратчайшие сроки.

«Суть заключалась в том, чтобы защитить [помощь Украине] от Трампа, но теперь ситуация с Харрис иная», — сказал один из собеседников.

Согласно опросам, Харрис имеет небольшой отрыв от Трампа, из-за чего спор о выделении кредита возник вновь.

Больше 75% замороженных активов России хранятся в Euroclear, а в 2023 году на них было заработано €4,4 млрд чистой прибыли. Американцы требуют гарантий от ЕС, что эти деньги никто не тронет до тех пор, пока Москва не выплатит Киеву репарации. Благодаря этой комбинации США не попадут «на крючок» выплат Украине, если активы вдруг будут заморожены. По данным Politico, Евросоюз не сможет выполнить данное требование, так как оно предусматривает согласие всех участников объединения.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нельзя не влюбиться в смех Камалы Харрис.