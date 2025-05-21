Лавров пошутил на тему семейного положения на встрече со студентами в Ереване

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров допустил шутливый тон в общении со студентами во время встречи с ними в Ереване. О ситуации сообщил ТАСС.

Глава МИД встретился в Ереване с учащимися Российско-армянского университета. Модератором встречи выступил ректор этого вуза. Он огласил регламент, по которому всем обращающимся с вопросами к гостю надо назвать свое имя, место учебы либо работы и специальность. Ларов пошутил, что семейное положение оглашать не стоит. Это вызвало смех среди собравшихся.

Ректор Сандоян в ответ сообщил, что семейное положение может быть актуальным, поскольку в зале есть симпатичные студентки.

«Тогда нужно говорить просто адрес, зачем семейное положение», — ответил на это Лавров.

Это заявление снова вызвало общий смех, а также аплодисменты.

Ранее Лавров заявил, что Россия не будет заключать перемирие с Украиной до того, как будут проведены действительно серьезные переговоры о мире. Он напомнил, что РФ уже неоднократно пыталась договориться с Киевом. Все такие попытки были либо саботированы, либо прямо заблокированы Западом. По этой причине Россия больше не будет предпринимать попыток в надежде на добрую волю противостоящей ей стороны.