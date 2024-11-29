Лавров: российские СМИ доказали, что могут доносить объективную информацию

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе обсуждений украинского кризиса прокомментировал западное давление на российские СМИ. По его словам, подвергались нападкам такие медиа как RT и Sputnik, хотя оба доносят информацию до российской и иностранной аудитории объективно.

Лавров выступил на круглом столе, где обсудил с посольствами вопросы об урегулировании украинского кризиса. Он затронул тему работы российских СМИ в условиях санкций и на фоне действий Запада. По его словам, коллективно страны «грешат» двойными стандартами.

«Сегодня государства коллективного Запада, много разглагольствующие о свободе слова, плюрализме, демократии, на практике демонстрируют вопиющую нетерпимость к любой альтернативной точке зрения. В этой связи основным объектом их нападок предсказуемо служат российские издания, такие, например, как RT и Sputnik», — подчеркнул Лавров.

Как отметил глава МИД РФ, указанные СМИ доказали на практике доказали, что доносят объективную информацию и предлагают непредвзятый анализ актуальных событий. Придерживаться этого курса сейчас важно в условиях западной пропаганды, которая нередко переворачивает события с ног на голову.

Ранее сообщалось, что главред RT Симоньян рассказала о влиянии западных санкций на свою семью.