Лазарев откровенно подшутил над Кудрявцевой на съемках «Шоу Аватар»

Исполнитель Сергей Лазарев подшутил над коллегой и бывшей возлюбленной Лерой Кудрявцевой на съемках третьего сезона шоу «Аватар». Артист и ведущая в очередной раз нашли повод посмеяться вместе, пишет ВокругТВ.

Лазарев и Кудрявцева находятся в составе жюри популярного шоу. Съемки третьего сезона длительные, а перерывы для звезд особенно ценны. Пока одни используют пятиминутки для заслуженного отдыха, Сергей Лазарев ходит с камерой и веселит коллег.

Например, на недавних съемках исполнитель решил побаловаться с фильтрами в соцсетях и выставить результат на всеобщее обозрение. Лазарев показал, как выглядят его коллеги с эффектом расширенного лица. Особенно брюнета насмешила гримаса Леры Кудрявцевой.

«Я не мог это не выставить отдельным постом, потому что это истерика! Лера тут вылитая мама Стифлера, я тя обожаю», — написал певец.

Сравнение с сексуальным персонажем из комедии «Американский пирог» теперь долго будет в памяти Лазаревой и Кудрявцевой. Артист сохранил этот момент в личном блоге, позволив посмеяться и поклонникам.

Напомним, что вокруг Лазарева и Кудрявцевой всегда множество слухов о романе. Однако звезды неоднократно говорили, что между ними осталась исключительно дружба. Ведущая и певец встречались с 2008 по 2012 год.

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