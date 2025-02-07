Лазарев раскрыл местоположение семьи после отъезда из России

Исполнитель Сергей Лазарев отправился в большое путешествие, а позже воссоединился с детьми и другими близкими в одной популярной туристической стране. Об этом сообщает издание 7дней.ru.

Лазарев после почти месячного тура по Южной Америке решил отдохнуть в роскошном отеле в Дубае. За плечами артиста Перу, Бразилия, Аргентина, Боливия и другие страны материка. У него накопилось множество историй, которые он теперь обсуждает в кругу семьи.

Как оказалось, дети Никита и Анна, мама Валентина Викторовна и племянница прилетели в ОАЭ, чтобы составить компанию певцу. Лазарев поделился в сторис личного блога, как встречает семью в полном составе в аэропорту.

«Мы все в одном большом номере! Это очень удобно для семейного отдыха с детьми», — отметил Лазарев.

Однако большое путешествие звезды подходит к концу: неделя отпуска с родными и он вернется к работе. Впереди у Лазарева запланирован концертный тур.

Ранее стало известно, почему Лазарев и Киркоров скандалили на шоу «Ну-ка, все вместе!».