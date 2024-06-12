ЛДПР отправила в правительство РФ пакет законопроектов о домашнем насилии

Депутаты партии ЛДПР вместе с лидером Леонидом Слуцким отправили в Кабинет министров ряд законопроектов, предлагающих увеличить ответственность за домашнее насилие и связанные с ним нарушения. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что повысить ответственность предлагается за насилие в отношении супругов, родителей, детей, усыновителей и усыновленных. Депутаты также предложили сильнее наказывать россиян, убивших члена семьи, а также ответственных за их самоубийство или систематические истязания. Предлагается также предусмотреть административную ответственность за оскорбления, сообщили журналисты.

Известно, что повысить наказание предлагается и за клевету о насилии, либо его угрозе. Наказывать таких граждан предлагается штрафом в размере до миллиона рублей, либо исправительными работами на более чем 200 часов.

Изменить депутаты предложили также меры в отношении должностных лиц, недобросовестно выполняющих обязанности при подобных обращениях со стороны граждан. Сообщается, что речь идет об увеличении ответственности за нарушение порядка приема заявлений и изоляции объекта насилия.

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