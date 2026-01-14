ЛДПР встала на защиту активистки после критики ее фото в нижнем белье
В ЛДПР не нашли нарушений со стороны активистки, показавшей фото в нижнем белье
Региональное отделение ЛДПР в Липецкой области закрыло вопрос о возможном нарушении партийного устава своей активисткой Натальей Богдановой. Как рассказали в партии ТАСС, нарушений в истории, описанной в СМИ, не обнаружили.
Поводом для проверки стали публикации в ряде СМИ о том, что член территориальной избирательной комиссии Задонского округа разместила в своих социальных сетях фотографии в нижнем белье, вызвавшие негативную реакцию некоторых пользователей.
«Это личная жизнь человека. Согласно уставу нашей политической партии она ничего не нарушила. Никаких действий, дискредитирующих партию, порочащих ее честь и достоинство она не совершила, за что мы ее должны наказывать», — высказались в отделении ЛДПР.
Таким образом, официальная позиция руководства отделения сводится к четкому разделению сфер: публичная партийная и избирательная деятельность, с одной стороны, и личное пространство активиста в соцсетях — с другой.
Напомним, 14 января активистка ЛДПР ответила матом и пристыдила хейтеров, критиковавших ее снимок в белье.