ЛДПР встала на защиту активистки после критики ее фото в нижнем белье

Региональное отделение ЛДПР в Липецкой области закрыло вопрос о возможном нарушении партийного устава своей активисткой Натальей Богдановой. Как рассказали в партии ТАСС , нарушений в истории, описанной в СМИ, не обнаружили.

Поводом для проверки стали публикации в ряде СМИ о том, что член территориальной избирательной комиссии Задонского округа разместила в своих социальных сетях фотографии в нижнем белье, вызвавшие негативную реакцию некоторых пользователей.

«Это личная жизнь человека. Согласно уставу нашей политической партии она ничего не нарушила. Никаких действий, дискредитирующих партию, порочащих ее честь и достоинство она не совершила, за что мы ее должны наказывать», — высказались в отделении ЛДПР.

Таким образом, официальная позиция руководства отделения сводится к четкому разделению сфер: публичная партийная и избирательная деятельность, с одной стороны, и личное пространство активиста в соцсетях — с другой.

Напомним, 14 января активистка ЛДПР ответила матом и пристыдила хейтеров, критиковавших ее снимок в белье.