Le figaro: у российской границы стоят десятки бронемашин ВСУ

На украино-российской границе на дороге в Сумы в Сумской области ВСУ сконцентрировало мощный военный кулак. Как пишет со ссылкой на источник французская Le figaro, в настоящее время там на трассе и в лесополосе находятся десятки штук украинской бронетехники.

По данным собеседника газеты, на военной технике ВСУ виднеются белые треугольники. Эти знаки по обыкновению идентифицируют участвующих в операции украинских военных.

«На дорогах украинского региона Сумы, который граничит с Курской областью России, замечены десятки бронемашин армии Киева», — отмечает газета.

Официальный источники в России и на Украине данную информацию пока никак не подтверждают.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.