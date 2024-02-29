Le Figaro: в 2023 году более миллиона беженцев попросили убежище в Европе

В 2023 году 1,14 млн беженцев обратились за предоставлением убежища в странах Евросоюза. По сравнению с предыдущим годом это число выросло на 18%, пишет Le Figaro.

Число обращающихся за помощью неуклонно растет с 2020 года, после выхода Европы из пандемии коронавируса. Нынешнее число беженцев приближается к рекордному показателю 2016 года — 1,3 млн человек.

Больше всех заявлений о защите подали сирийцы — 181 000 человек. Они опередили афганцев, подавших 114 000 заявлений об убежище.

Лидером по количеству принятых заявлений является Германия, зарегистрировавшая 334 000 заявлений. Далее следуют Франция (167 000), Испания (162 000) и Италия (136 000).

Ранее украинский демограф Александр Гладун сообщил, что население Украины с 2022 года сократилось на 7 млн человек.