Лебедев захотел обжаловать решение суда по иску Мизулиной в кассации

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил о намерении обратиться в кассационный суд после того, как Мосгорсуд отклонил его жалобу на решение по иску главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной о защите чести и достоинства. Об этом он сообщил в новом выпуске своего обзора новостей.

Лебедев подчеркнул, что, несмотря на то что апелляционные жалобы остались без удовлетворения, судебное разбирательство не завершено и он намерен добиваться пересмотра дела в кассационном порядке. Он также добавил, что его адвокат Калой Ахильгов продолжает заниматься этим делом.

14 октября стало известно, что Мосгорсуд оставил в силе решение Лефортовского суда Москвы о частичном удовлетворении иска Мизулиной к Лебедеву и блогеру-иноагенту Юрию Дудю*. В своей жалобе Дудь заявил, что высказывания в отношении главы ЛБИ носили оценочный характер и не порочили ее честь и достоинство.

Ранее сообщалось, что Егор Крид изменил скандальный номер для песни «Мало» после конфликта с Мизулиной.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.