Лечебный корпус Московской областной психиатрической больницы возводят в Чехове

Подрядчик приступил к работам подготовительного этапа по завершению строительства объекта лечебного корпуса Московской областной психиатрической больницы №2 им. В. И. Яковенко в поселке Мещерское городского округа Чехов. Об этом сообщили в Министерстве стройкомплекса Подмосковья.

В настоящий момент подрядчик ведет обустройство строительной площадки, а также вынос инженерных сетей. Работы будут проведены в рамках государственной программы Подмосковья за счет средств бюджета.

Площадь земельного участка составляет 1,77 га. Здание площадью свыше девяти тысяч квадратных метров будет рассчитано на 420 коек. Отмечается, что ввод объекта запланирован на декабрь 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в настоящий момент в Подмосковье активно модернизируют стационары.