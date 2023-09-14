Лечение зубов под наркозом теперь доступно в Одинцовской больнице

Одинцовская областная больница стала третьим медучреждением в Подмосковья, помимо МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского и Московской областной стоматологической поликлиники, где начали осуществлять стоматологическое лечение детей и взрослых под наркозом. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев отметил, что его будут проводить в стоматологическом отделении в поликлинике № 1. Оно располагается в Одинцово на улице М. Бирюзова, дом 3. Стоматологическая операционная рассчитана на две-три процедуры в смену. Лечение будут проводить только по назначению врача.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.