Лечим сердце шутками: выяснилось, как смех помогает при ишемии

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – это серьезное заболевание, связанное с недостаточным кровоснабжением сердечной мышцы. Однако исследования показывают, что на здоровье сердца положительным образом может влиять смех. Расскажем, как он помогает в борьбе с ИБС.

Как уверяют ученые, смех является естественным физиологическим процессом, который активирует различные системы организма. И даже сердечно-сосудистую систему. Когда человек смеется, то происходит увеличение сердечного выброса, тут же расширяются кровеносные сосуды. Это способствует улучшению кровообращения и снижению нагрузки на сердце.

«Кроме того, смех стимулирует выработку эндорфинов – гормонов радости и благополучия. Это помогает снизить уровень стресса и улучшить настроение, что, в свою очередь, положительно сказывается на сердечной деятельности», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-кардиолог Максим Поспелов.

Авторы исследований подчеркивают, что регулярный смех может улучшить функцию эндотелия – клеток, облицовывающих внутреннюю поверхность сосудов. Они играют важную роль в поддержании нормального кровотока и предотвращении образования тромбов.

Конечно, смех не является панацеей от ИБС и не заменяет медицинское лечение. Это лишь полезное дополнение к основной терапии.

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