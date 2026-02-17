Лед и деньги: почему отдых на Байкале подорожал на 10% и почти догнал Сочи

Турбизнес представил среднюю стоимость одного дня отдыха на Байкале в зимнем сезоне 2026 года. По информации портала ircity.ru, в среднем путешественник отдает 11 тыс. рублей в сутки с человека: это на 10% больше, чем в прошлом ледовом сезоне. В эту сумму входит проживание, питание, трансферы и экскурсии.

Главные причины подорожания — инфляция и так называемое «обеленивание» бизнеса. Все больше гостевых домов выходят из тени, платят налоги и соблюдают требования закона. Это неизбежно сказывается на ценах для туристов.

Интересно, что Байкал перестал быть самым дорогим направлением внутри страны. Теперь с ним вполне может посоревноваться Алтайский край — там цены подбираются к иркутским.

А вот Сочи и горный кластер Краснодарского края по-прежнему остаются дороже. Так что 11 тыс. рублей за день на льду великого озера — это еще не предел. Просто теперь у туристов есть выбор: платить столько же за море или за байкальский лед.

