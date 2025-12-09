Ледяная ночь без света: российский поселок остался без электричества в зверский мороз

Вечер вторника, 9 декабря, превратился для жителей поселка Загорский в Новокузнецком округе Кузбасса в испытание на стойкость. Как пишет VSE42.Ru , внезапная авария на сетях электрохозяйства полностью обесточила населенный пункт в момент, когда столбик термометра опустился до –29 градусов.

Глава округа Андрей Шарнин оперативно сообщил об инциденте, заверив, что аварийная бригада электриков уже выехала на место для устранения поломки. Однако ситуацию осложняют не только технические неполадки, но и экстремальные погодные условия.

Восстановление подачи электроэнергии в таких обстоятельствах становится задачей не просто срочной, а жизненно важной. От работы электросетей зависит функционирование систем отопления, водоснабжения и связи, особенно критичных в условиях почти 30-градусного мороза, который, по прогнозам, должен усилиться к ночи.

Время, которое поселок проведет без света, станет проверкой на оперативность и координацию служб, а для жителей — тяжелым временем в ожидании тепла и нормального быта.

