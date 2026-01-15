Ледяной ад на подходе. В Красноярском крае обещают морозы до минус 50 градусов

По ее данным, период сильных морозов прогнозируется с пятницы, 16 января, до вторника, 20 января. В центральных и южных районах края температура может опуститься до -45…-50°C. Это на 14-23 градуса ниже средних многолетних значений для данного времени года.

Ранее другой синоптик, Александр Ильин из прогностического центра «Метео», сообщил о похолодании в Москве в ближайшие выходные. По его прогнозу, в ночь с 16 на 17 января температура составит -15…-17°C, а в ночь на 18 января похолодает до -23°C. Днем 17 и 18 января ожидается -8…-13°C.

