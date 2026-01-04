Ледяной апокалипсис наступает: синоптики предрекли Москве адские морозы

По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве к концу следующей недели ожидается значительное похолодание с приходом первых морозов ниже −20 °C. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В течение предстоящей недели температура в Центральной России будет постепенно снижаться. В Москве в понедельник, 5 января 2026 года, прогнозируется от −2 °C до −5 °C. К празднику Рождества Христова, 7 января, воздух остынет до −4 °C…−7 °C.

По словам синоптика, резкое усиление морозов ожидается к выходным. На столичный регион окажет влияние малооблачный скандинавский антициклон. Это приведет к установлению аномально холодной для середины зимы погоды. Ночные температуры могут опуститься до −17 °C…−22 °C, а в отдельных районах Московской области — до −25 °C. Такие значения будут на 8–10 °C ниже климатической нормы для данного периода.

