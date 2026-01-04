Майские праздники в 2026 году продлятся шесть дней: с 1 по 3 и с 9 по 11 мая. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, объяснив, как праздничные даты совпадают с выходными днями.

Согласно Трудовому кодексу, 1 мая — День Труда — является официальным нерабочим праздничным днем. В 2026 году этот день приходится на пятницу, поэтому выходными будут 1, 2 и 3 мая: пятница, суббота и воскресенье.

День Победы 9 мая также считается нерабочим праздничным днем. В 2026 году он выпадает на субботу, поэтому дополнительными выходными станут 10 и 11 мая. В сумме майские праздники продлятся шесть дней.

Нилов подчеркнул, что продолжительность праздников меняется каждый год в зависимости от того, на какие дни недели выпадают праздничные даты. В 2026 году майские праздники будут относительно короткими, но при этом россияне смогут отдохнуть с 1 по 3 и с 9 по 11 мая.

