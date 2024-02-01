Ледяной дождь и гололедица зафиксированы утром в Московском регионе

Утром в четверг, 1 февраля в Москве на Балчуге наблюдается ледяной дождь. Об этом в своих соцсетях сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В нескольких населенных пунктах Подмосковья, указал синоптик, отмечается гололед. Речь идет о Шереметьево, Остафьево, Коломне, Внуково и Домодедово. По словам метеоролога, из-за оттепели в ближайшие часы наледь растает.

Гололедица также наблюдается в Ивановской, Тверской, Архангельской и Владимирской областях, республиках Карелия, Удмуртия и Коми, в Пермском крае.

Синоптик призвал жителей данных регионов быть осторожными и внимательными при нахождении на улице.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в первый день февраля в столичном регионе ожидается облачная погода. Местами пройдут осадки в виде мокрого снега.

Температура воздуха в Москве составит от одного до трех градусов тепла, в Подмосковье — от одного до четырех градусов тепла.

Ветер будет юго-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот тридцать девять миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Леонид Старков рассказал, что на этой неделе температура воздуха в Московском регионе будет превышать климатическую норму примерно на семь градусов.