Ледяной дождь отменил уроки: в Волгограде объявили день дистанционного обучения

Власти Волгограда приняли решение о переводе школьников на дистанционное обучение в понедельник, 9 февраля. Это связано с неблагоприятными погодными условиями и прогнозируемым гололедом.

Как сообщили в мэрии города, все учащиеся с 1 по 11 класс муниципальных образовательных учреждений в этот день будут учиться удаленно. Решение было принято с целью обеспечить безопасность детей.

В администрации пояснили, что синоптики прогнозируют в течение ночи и утра 9 февраля дождь со снегом при отрицательной температуре воздуха. Такие условия создают высокий риск образования гололедицы на дорогах и тротуарах, что делает путь в школу опасным.

Ранее в Волгоградской области запретили движение из-за непогоды.