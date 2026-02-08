Все парализовано: водителям предложили отложить выезд на трассу Р-260 в Волгоградской области

В Волгоградской области введены временные ограничения движения для грузовых и пассажирских транспортных средств на участке федеральной трассы Р-260. Ограничение касается отрезка дороги с 88 по 196 километр, что соответствует направлению от города Калач-на-Дону до границы с Ростовской областью, сообщает РИА Новости.

Решение о введении ограничений было принято Главным управлением МЧС России по Волгоградской области в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщает ведомство, на дороге наблюдаются опасные явления: дождь, туман и гололед, которые значительно ухудшают видимость и сцепление колес с дорожным покрытием, повышая риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения. Это означает, что движение по указанному участку трассы для грузовых автомобилей и маршрутных транспортных средств запрещено до тех пор, пока погодные условия не улучшатся настолько, чтобы обеспечить безопасный проезд. Легковой транспорт под ограничение не подпадает, однако водителям также рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.

