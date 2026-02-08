Ледяной потоп в ХМАО: кого накажут за скандальную аварию на трубопроводе

Прокуратура начала разбирательство после коммунального инцидента в городском поселении Советский. Об этом сообщает РИЦ «Югра».

Поводом стала авария на магистральных сетях, оставившая местных жителей без нормального водоснабжения в зимний период. Инцидент произошел на улице Олега Кошевого.

Прокуратура автономного округа официально объявила о начале процессуальной проверки по данному факту. В центре внимания надзорного ведомства окажутся две ключевые линии: оценка добрососовестности эксплуатации сетей водоснабжения и анализ скорости реагирования аварийно-диспетчерских служб на возникшую нештатную ситуацию.

Отдельным пунктом в работе прокуроров станет вопрос материальной компенсации для горожан, пострадавших от перебоев. Надзор возьмет на особый контроль процедуру обязательного перерасчета платы за неоказанную или некачественно предоставленную коммунальную услугу.

По данным на текущий момент, специалисты управляющей организации уже завершили работы по ликвидации основного повреждения на центральной трассе. В настоящее время бригады коммунальщиков заняты заменой участка трубопровода, который ведет непосредственно к многоквартирным жилым домам. Окончательные сроки полного восстановления ресурсоснабжения в нормальном режиме пока не уточняются.

