Ледяные розы: редчайший природный феномен превратил старую плотину в сказочный сад

Очевидцу в Волоколамском округе удалось зафиксировать редкое природное явление — образование ледяных структур, напоминающих цветы роз. Как пишет REGIONS , необычные формы возникли на воде у плотины бывшей Ярополецкой гидроэлектростанции, став примером того, как природные аномалии могут создавать объекты для локального туристического интереса и научного наблюдения.

Старая плотина ГЭС, первая в своем роде в СССР, уже привлекала туристов видом искусственного водопада, а теперь оказалась местом для наблюдения за уникальным ледяным феноменом. Как поясняют метеорологи, подобные «ледяные цветы» формируются при специфических условиях: наличии тонкого слоя льда, безветренной погоды и испарения воды через микротрещины с последующим мгновенным замерзанием.

«Замороженные цветы формируются, когда через трещины во льду вода испаряется и быстро замерзает», — объяснил природу подобного явления метеоролог Евгений Тишковец.

Явление носит мимолетный характер, что повышает его ценность для фото- и видеосъемки, превращая случайную находку в контент для соцсетей, способный привлечь внимание к локации.

