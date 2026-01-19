В Одинцове заметили «сигнал от НЛО»: над городом завис таинственный луч

Яркий световой столб, появившийся в небе над Одинцовом, вызвал оживленные дискуссии среди местных жителей. Многие, засняв необычное зрелище, предположили, что стали свидетелями сверхъестественного или даже инопланетного явления. Однако ученые предлагают более прозаичное и научно обоснованное объяснение, пишет REGIONS .

По мнению экспертов, наблюдаемый феномен с высокой долей вероятности является сумеречными лучами. Это распространенное оптическое явление возникает, когда солнечный свет пробивается сквозь разрывы в облаках, а мельчайшие частицы в атмосфере делают лучи видимыми.

«Явление также зависит от угла наблюдения, поэтому увидеть его можно только с определенных ракурсов. Чаще всего сумеречные лучи наблюдаются на рассвете и закате и при наличии в воздухе мелкой пыли, конденсата или снега. Традиционно они имеют красные или желтые оттенки из‑за рассеяния коротковолнового света», — рассказала для REGIONS физик Людмила Гуляева.

Для появления эффекта необходимо сочетание нескольких условий: наличие облаков, определенный угол наблюдения и частицы пыли, водяного конденсата или снега в воздухе. Чаще всего явление можно заметить на рассвете или закате, что объясняет его характерные теплые оттенки — желтые или красные.

