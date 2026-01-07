Ледник-убийца проснулся: ледник «Судного дня» готовит потоп для всего мира

Международная научная экспедиция начала работу в Антарктиде с целью детального исследования ледника Туэйтс. Этот объект, получивший неофициальное название «ледник Судного дня», представляет значительный интерес для климатологов в связи с его потенциальным воздействием на глобальный уровень моря, сообщает progorodsamara со ссылкой на Phys.org.

По данным экспертов, ледник Туэйтс, чья площадь сравнима с территорией Великобритании, содержит огромный объем льда. Его полное стаивание может привести к подъему уровня Мирового океана более чем на полметра. В долгосрочной перспективе этот процесс способен спровоцировать дополнительное таяние соседних ледниковых масс, что создает риск более значительного повышения уровня воды.

Наблюдения со спутников фиксируют, что теплые течения подмывают основание ледника, увеличивая образование трещин и ускоряя его деградацию. Новая экспедиция, организованная при ведущей роли Новой Зеландии, намерена собрать точные данные о состоянии ледника. В работе будут использованы радиолокационные системы, буровое оборудование и сеть датчиков. Логистика миссии включает доставку ученых и аппаратуры вертолетом.

