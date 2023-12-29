Лефортовский суд вынес приговор Ивлеевой за развратную вечеринку

Ведущая погрязла в долгах перед государством после сладострастной вечеринки в стиле Almost naked.

Лефортовский суд Москвы рассмотрел дело Насти Ивлеевой по административной статье об организации массового мероприятия с нарушением общественного порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ). Ее признали виновной и предписали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Напомним, что скандальная вечеринка Ивлеевой в клубе «Мутабор» собрала сливки из мира шоу-бизнеса. Звезды оголились согласно дресс-коду, но после утекших в сеть видео и фото массово приносили свои извинения. Телеканалы и проекты бойкотируют участников этого вечера после жалоб общественников.

Недавно стало известно, что Ивлеева задолжала 137 млн по налогам, но почти все выплатила. Теперь ей предстоит отдать государству 100 тысяч штрафа и еще 58 тысяч оставшейся задолженности по налогам.