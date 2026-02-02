Бронированный Mercedes Назарбаева выставили на продажу: уникальный лот опубликован за 222 млн тенге

На казахстанском авторынке появился исключительный лот — бронированный Mercedes-Benz S 600 Guard 1993 года выпуска, созданный по спецзаказу для Нурсултана Назарбаева, который оценили в 222 миллиона тенге (около 33 млн рублей). Об этом сообщает 110 km.ru.

Коллекционеры и ценители автомобильной истории получили редкий шанс прикоснуться к эпохе. В Казахстане выставлен на продажу уникальный экземпляр представительского класса — личный Mercedes-Benz S 600 Guard первого президента страны. Главная особенность этого автомобиля заключается в его происхождении: это не тюнингованная версия, а заводской спецпроект с интегрированной бронекапсулой класса B7. Такая защита гарантирует безопасность пассажиров даже при обстреле из снайперских винтовок или подрыве взрывчатки мощностью до 4 кг тротила под днищем.

Техническое оснащение «президентского» седана впечатляет даже спустя десятилетия. Под капотом установлен мощный двигатель V12 (в источнике указано W12, но для 1993 года корректнее V12 M120. — Прим. ред.), способный разгонять тяжелый броневик. Автомобиль оборудован системой автоматического пожаротушения, «самозалечивающимся» бензобаком и специальными шинами, позволяющими уйти от погони даже с пробитыми колесами. При этом внутри сохранен эталонный комфорт S-класса.

Запрашиваемая цена в 370 тысяч евро выглядит весьма привлекательно на фоне аналогов: так, схожий автомобиль Владимира Путина ушел с молотка за 1,3 млн евро. Нынешний владелец раритета подчеркивает, что это единственный подобный экземпляр в частных руках, и готов к торгу, что делает предложение еще более заманчивым для желающих приобрести не просто средство передвижения, а настоящий символ власти и безопасности.

