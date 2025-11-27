Легенда о «дендрофиле»: в Подмосковье раскрыли секрет мужчины, который «насилует» сосны

В социальных сетях подмосковного Серпухова на этой неделе распространилась тревожная, но крайне необычная информация. В многочисленных публикациях сообщалось о странном молодом человеке, который был замечен в городском бору за неприличными действиями, пишет REGIONS .

Согласно описанию, неизвестный приехал в лесную зону на велосипеде, после чего снял штаны и начал демонстрировать нездоровый, по мнению авторов поста, интерес к сосне — трогал дерево и что-то невнятно бормотал. Увидев прохожих, подозрительный тип якобы быстро оделся и скрылся в глубине лесного массива.

Редакция REGIONS, занявшись проверкой этой вирусной истории, быстро выявила в ней серьезные несоответствия. При детальном изучении единственного сопровождающего публикацию фотоматериала журналисты обратили внимание на ключевое противоречие: на снимке были отчетливо видны деревья с зеленой листвой, что совершенно не соответствует ноябрьскому пейзажу в средней полосе России. Сезонная нестыковка указала на возможную фальсификацию.

Дальнейший поиск по базам изображений в интернете однозначно подтвердил, что фотография не имеет никакого отношения к Серпухову и сделана была примерно десять лет назад. Запечатленные на ней события происходили в одном из лесопарков Москвы, недалеко от района Коптево.

Таким образом, слухи о неком «дендрофиле», якобы представляющем угрозу для спокойствия серпуховчан, оказались полностью необоснованными. Жителям города нет никаких причин опасаться прогулок в любимом бору, а распространенная в соцсетях история наглядно демонстрирует, как старый снимок может стать основой для новой городской легенды.

Ранее сообщалось, что извращенец из Подмосковья попал на видео, когда просунул в дверь лифта половой орган.