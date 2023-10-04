Легендарная летчица поздравила юнармейцев на фестивале в подмосковном Щелкове

Почетным гостем фестиваля юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов в Щелкове стала последняя из ныне живущих женщин-штурманов пикирующего бомбардировщика Галина Брок-Бельцова.

Как отметила ветеран Великой Отечественной войны, она гордится молодежью, которая чтит традиции, с которой можно побеждать. К поздравлениям юнармейцев присоединились заслуженный военный летчик РФ Юрий Ресницкий.

В фестивале приняли участие около 20 юнармейских отрядов. Отличившиеся ребята были награждены медалями Юнармейской доблести третьей степени и медалями «За заслуги перед юнармейским движением».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министерствам и ведомствам внимательно относиться к обращениям жителей на «Доброделе».