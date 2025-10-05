Легендарный хоккеист поздравил Подольск с днем рождения

Фото: [ Финал конкурса "Это у нас семейное" в Солнечногорске в День семьи, любви и верности/Медиасток.рф ]

Легендарный советский хоккеист и депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов обратился с поздравительной речью к жителям Подольска по случаю 244-й годовщины основания города и уезда.

В своем обращении он отметил богатую историю муниципального образования и вклад выдающихся подольчан в развитие Московской области.

«Желаю Подольску дальнейшего процветания и ярких достижений, а каждому его жителю доброго здоровья, личного благополучия, успехов во всех делах и начинаниях! С праздником!», — говорится в поздравительном письме Фетисова.

Он выразил признательность жителям за их повседневный труд и социально значимые инициативы.

Особенно Фетисов отметил достижения в сфере градостроительства, включая возведение новых образовательных учреждений и дошкольных организаций, а также системную работа по благоустройству общественных территорий и придомовых пространств.

Политик подчеркнул необходимость сохранения исторических традиций Подольска и приумножения успехов его жителей в различных областях деятельности.

