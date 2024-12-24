Легендарный морпех «Струна» стал начальником главного штаба Юнармии

О новом начальнике ВВПОД Юнармии сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. Он отметил, что военный стал примером для юных жителей страны, что положительно отражается на росте патриотичных настроений. Организация как раз заинтересована в развитии военно-патриотического движения и проектов. Головина избрали единогласно на одиннадцатом Всероссийском юнармейском слете.

Владислав «Струна» Головин заменит на посту Никиту Нагорного, олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике. Он был начальником главного штаба Юнармии с 2020 года, но 20 ноября сложил полномочия.

Напомним, что в начале декабря красный рюкзак морпеха «Струны» стал экспонатом музея Военных сил России.