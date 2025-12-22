В Санкт-Петербурге на 67 году жизни скончался известный российский актер Владимир Ермилов. Артист запомнился зрителям по ролям в культовых фильмах «Брат» и сериалах «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщает aif.ru.

Причиной смерти стали проблемы с сердцем, от которых артист страдал долгое время. По словам близких, всего несколько дней назад его выписали из больницы, однако здоровье не выдержало. Предварительно прощание с актером назначено на 27 декабря, местом упокоения станет Северное кладбище в Санкт-Петербурге. Окончательные причины смерти станут известны после проведения судмедэкспертизы.

Владимир Ермилов оставил яркий след в отечественном кино, особенно в картинах, ставших символами 1990-х и 2000-х годов. Одной из самых запоминающихся его работ стал образ скандального супруга трамвайного водителя в легендарном фильме Алексея Балабанова «Брат». На съемочной площадке произошел знаковый инцидент — Ермилова случайно ранил сам Сергей Бодров, что лишь добавило истории фильма мистического шарма. Помимо «Брата», фильмография актера включает сериалы «Бандитский Петербург», «Ментовские войны», а также фильмы «Утомленные солнцем 2: Цитадель» и «Майор Гром: Чумной доктор».

